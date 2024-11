Leila disponibiliza avião para buscar Gómez em La Paz, e atleta pode reforçar o Palmeiras contra o Bahia

Richard Ríos, porém, não vai para o jogo, já que cumprirá suspensão automática devido ao acúmulo de cartões amarelos. A dupla, porém, deve chegar a Salvador, onde o Palmeiras enfrenta o Bahia, pela manhã de quarta-feira. A utilização de Gómez, portanto, fica a critério de Abel Ferreira.

O avião em questão é o mesmo que foi usado por Leila Pereira, quando a mandatária foi chefe da delegação da Seleção Brasileira, em março. Na oportunidade, a aeronave foi utilizada também para trazer Endrick, Murilo e Ríos ao Brasil para disputar a semifinal do Paulista.

O Palmeiras tem, ainda, o goleiro Weverton e o atacante Estêvão junto com a Seleção Brasileira. A dupla já estará em Salvador, onde o Brasil duela com o Uruguai, às 21h45 desta terça-feira, na Fonte Nova, palco do jogo do Palmeiras. Bahia e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira, às 18 horas.