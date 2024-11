Fluminense se reapresenta e avança nos preparativos para enfrentar o Fortaleza

Diante da derrota contra o Internacional por 2 a 0, o Fluminense chegou ao terceiro jogo sem saber o que é vencer pelo Campeonato Brasileiro. Além do resultado negativo com o Colorado, a equipe empatou com Grêmio (2 a 2) e perdeu para o Vitória (2 a 1).

Com isso, a equipe figura na 15ª colocação, com 37 pontos conquistados, mesma pontuação do Juventude, que abre a zona de rebaixamento. Também com a mesma pontuação estão Criciúma e Athletico-PR.

Por sua vez, o Fortaleza está firme na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Na terceira posição com 63 pontos, o Leão do Pici segue na caça ao líder Botafogo, que tem 68. Na vice-liderança aparece o Palmeiras com 64 unidades.