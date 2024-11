Sinner vence Fritz e conquista o ATP Finals em casa

Sinner conquista o primeiro título da carreira no ATP Finals. No ano passado, ele chegou à final do torneio, mas acabou superado por Novak Djokovic, o maior campeão da história do torneio, com sete conquistas.

A temporada 2024 reserva o auge da carreira de Jannik Sinner. O número um do mundo conquistou o oitavo título no ano. Além do ATP Finals, ele faturou o Australian Open, o US Open, os Masters 1000 de Xangai, Cincinnati e Miami, bem como os torneios de Halle e Roterdã.

Para completar, Sinner amplia a vantagem no histórico dos duelos contra Fritz. Foi o quinto encontro entre os tenistas, com quatro vitórias do italiano.