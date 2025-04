Bortoleto se diz ansioso para estrear no midiático GP de Miami: 'Me sinto bem preparado'

O GP de Miami contará com o formato da corrida sprint, com apenas um treino livre, na sexta-feira. "Será apenas o meu segundo evento sprint, mas me sinto bem preparado e concentrado em aproveitar ao máximo", projetou.

Ainda em busca do seu primeiro ponto na F-1, Bortoleto ocupa o 20º e último lugar do Mundial de Pilotos, neste momento. Já o seu companheiro de equipe, o experiente alemão Nico Hülkenberg, aparece em 12º lugar, com seis pontos.

PROGRAMAÇÃO DO FIM DE SEMANA

Os pilotos vão para a pista pela primeira vez às 13h30 (de Brasília), na sexta-feira, para o único treino livre do fim de semana. Depois, às 17h30, disputam o treino classificatório para a corrida sprint, agendada para as 13h de sábado. No mesmo dia, às 17h, eles voltam para o circuito para o treino classificatório da corrida. A principal prova do GP americano está marcada para as 17h de domingo.