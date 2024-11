"Responsável" por atingir fotógrafo com bomba na final da Copa do Brasil é preso

O fotógrafo de 67 anos estava trabalhando atrás de um dos gols durante a final e acabou atingido por uma bomba após o gol do Rubro-Negro, marcado por Gonzalo Plata, já no final do segundo tempo (37 minutos).

Importante: acabamos de prender o responsável por jogar a bomba que atingiu Nuremberg, fotógrafo que estava trabalhando na final da Copa do Brasil. Parabéns à equipe de investigação da nossa Polícia Civil pelo trabalho sério e ágil. Aqui em Minas, violência não fica sem resposta. ? Professor Mateus (@ProfMateusMG) November 17, 2024

A Associação dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos de Minas Gerais (ARFOC-MG) revelou que o profissional sofreu fraturas em três dedos, rompimento de tendões e cortes no pé. Ele recebeu alta na última quinta-feira.