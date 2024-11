Fluminense se prepara para rodada importante na luta contra o rebaixamento

O Fluminense se prepara para voltar a campo na próxima sexta-feira, quando enfrenta o Fortaleza, pelo jogo que fecha a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. A depender dos resultados, o Tricolor carioca pode ir a campo ainda mais pressionado na luta contra o rebaixamento.

Com a vitória do Athletico-PR sobre o Atlético-MG neste sábado, por 1 a 0, o Fluminense caiu para a 15ª posição, com 37 pontos, mesma pontuação de Furacão, Criciúma e Juventude, primeiro time na zona de rebaixamento.

O Fluminense leva vantagem por conta dos critérios de desempate, já que tem uma vitória a mais que o time gaúcho, dez contra nove.