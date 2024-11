Entrega da taça da Série B ao Santos tem mistura de vaias e aplausos e alegria de jogadores

Em contrapartida, o técnico Fábio Carille foi muito xingado. Ele foi alvo de críticas ao longo da partida também, mas foi recepcionado pelos jogadores com festa. O presidente Marcelo Teixeira foi outro que ouviu algumas vaias.

O responsável por erguer o troféu da Série B foi Diego Pituca. Atletas e membros da comissão técnica mostraram bastante animação e receberam aplausos dos torcedores. Após a cerimônia, eles tiraram fotos com o troféu e com familiares no gramado.

O Santos também realizou uma grande queima de fogos na Vila Belmiro.