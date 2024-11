Corinthians treina no período de adaptação para duelo contra o Cruzeiro

Na manhã deste domingo, o elenco do Corinthians se apresentou no CT Joaquim Grava e deu sequência à preparação para enfrentar o Cruzeiro, em duelo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os atletas começaram o dia com ativação física e treino de força na academia. Posteriormente, sob o comando do treinador Ramón Díaz, realizaram trabalho de passes e marcação pressão em espaço reduzido.

O grupo também fez enfrentamento com mini gols como alvo. Já os goleiros trabalharam com os preparadores da posição após a academia.