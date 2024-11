Barcelona pensa em renovar contrato do goleiro Szczesny

Com a grave lesão de Ter Stegen em setembro, o Barcelona contratou, como substituto, o goleiro Szczesny, e já considera uma possível renovação, de acordo com o jornal Marca. No entanto, o polonês, que deixou a aposentadoria para assinar com o clube espanhol, ainda nem atuou pelos Culés.

"É uma pessoa de quem o elenco gosta muito, veio com um espírito positivo e isso é importante para um grupo dinâmico. Estamos satisfeitos com o que ele está fazendo", afirmou Deco, diretor esportivo do Barcelona.