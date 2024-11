Palmeiras volta aos treinos e faz atividade visando jogo contra o Bahia

Estêvão e Ríos são baixas certas para o duelo contra o Bahia, no dia 20. Em transição física, Piquerez pode retornar à equipe alviverde. Já Gómez e Weverton ainda são dúvidas.

O duelo está marcado para as 18h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador. O Palmeiras segue a caça ao líder do Brasileirão, Botafogo, e ainda sonha com o tricampeonato nacional.

No momento, o time alviverde ocupa o segundo lugar, com 64 pontos. A equipe carioca tem quatro pontos a mais em relação ao adversário. Ainda há um confronto direto entre os clubes.