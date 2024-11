Laura Pigossi perde da argentina Ortenzi, e Brasil decidirá Billie Jean King Cup nas duplas

A decisão do playoff da Billie Jean King Cup será nas duplas. Neste sábado, no Ginásio do Ibirapuera, Laura Pigossi (nº 129 no ranking mundial) perdeu para a argentina Jazmín Ortenzi (nº 274), por 2 sets a 0, com parciais de 2/6 e 1/6. Com isso, a equipe argentina empatou o confronto e levou a definição para o duelo de duplas.

O primeiro set começou equilibrado, até que uma falha técnica interrompeu a partida por alguns minutos. Laura sofreu com a pausa, não conseguiu encaixar o jogo após o retorno e viu Ortenzi levar o set. No segundo set, por outro lado, a argentina teve amplo domínio sobre a brasileira e triunfou com certa tranquilidade.

Com a segunda derrota de Pigossi, o placar do confronto entre Brasil e Argentina está empatado em 2 a 2. Por isso, a dupla brasileira Bia Haddad e Ingrid Martins enfrentará a dupla argentina Martina Taborda e Melany Krywoj, ainda neste sábado, para decidir quem fica com a vaga no qualifying da competição de tênis. Vence a equipe que chegar primeiro a três vitórias.