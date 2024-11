Jogadora do Corinthians se envolve em acidente de trânsito e atropela pedestre em São Paulo

A atleta Jaqueline, do time feminino do Corinthians, se envolveu em um acidente de trânsito na manhã deste sábado, no bairro do Tatuapé, em São Paulo.

Segundo informações da TV Record, a atacante atropelou uma enfermeira em frente a um hospital da região. A atleta foi conduzida ao IML, onde realizou exame para detecção de bebida alcoólica, que apresentou resultado negativo. Ela ainda esteve no 30º DP do Tatuapé para prestar depoimento e foi liberada pelo delegado de plantão.

A vítima do acidente não teve o estado de saúde divulgado, mas,de acordo com a TV Record, foi atendida no Hospital do Tatuapé, com ferimentos leves, e não corre risco de morte.