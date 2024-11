Holanda vence confronto direto com a Hungria e se classifica às quartas da Liga das Nações

A Holanda está classificada para as quartas de final da Liga das Nações. A seleção holandesa ganhou da Hungria, por 4 a 0, na Johan Cruijff Arena, neste sábado, e confirmou a vaga na próxima fase da competição.

O time de Ronald Koeman saiu na frente através de um pênalti convertido por Weghorst, aos 21 minutos do primeiro tempo. Nos acréscimos da etapa inicial, Cody Gakpo, também em uma penalidade, aumentou o placar. Dumfries, aos 19 do segundo tempo, e Koopmeiners, aos 40, completaram o triunfo.

Com o resultado, a Holanda alcança o segundo lugar do Grupo 3 da Liga das Nações, com oito pontos. Já a Hungria é a quarta colocada, com cinco.