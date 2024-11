Goiás goleia o Amazonas e segue com chances de subir para a Série A

O Goiás segue firme na briga por uma vaga na elite do futebol brasileiro. Neste sábado, o Esmeraldino venceu o Amazonas por 3 a 0, fora de casa, pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Os visitantes começaram a partida com tudo no Estádio Carlos Zamith, em Manaus. Ian Lucas abriu o placar logo aos seis minutos. Marcão, aos 16, ampliou, e Pablo Baya, aos 23, anotou o terceiro. Já aos 30 minutos da etapa complementar, Sander fez o quatro.

Com o resultado, o Goiás pulou para a quinta colocação, com 60 pontos, assim como o Ceará, que abre o G4, e Sport, que aparece em sexto. Os dois clubes nordestinos, contudo, ainda jogam nesta rodada e podem abrir vantagem. Já o Amazonas está em 11º, com 49.