Santos treina bola parada e avança em preparação para pegar o CRB mirando título da Série B

Na manhã desta sexta-feira, o elenco do Santos avançou na preparação para o confronto diante do CRB, válido pela Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar do feriado nacional, o grupo santista não teve descanso e intensificou os treinamentos para a partida.

No CT Rei Pelé, os jogadores realizaram um treinamento físíco e, na sequência, houve uma atividade de bolas paradas. Por fim, os atletas ainda fizeram um recreativo no final dos trabalhos.

Para o embate, o treinador terá três desfalques certos por lesão: o meia Serginho (lesão muscular no reto femoral da coxa direita), o goleiro João Paulo (ruptura do tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo) e o lateral direito Aderlan (ruptura total do ligamento cuzado anterior do joelho esquerdo). Já o zagueiro Jair, que trata de inflamação no músculo do quadril direito, também deve seguir fora.