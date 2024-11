Pedrinho diz que se vê em Coutinho, comenta salário de Vegetti e futuro de técnico

No clima do planejamento para 2025, Pedrinho falou sobre a situação do técnico Rafael Paiva e de atletas importantes do elenco.

O dirigente usou um tom de apoio ao falar sobre Philippe Coutinho, que sofre muitos problemas físicos desde que chegou ao Vasco. Ele fez uma comparação com a época em que ainda atuava como jogador para pedir paciência e serenidade ao meio-campista.

"Tenho pena do Coutinho se lesionar. Ele é parecido com o que eu tinha como atleta. Treina igual a um cavalo. Os profissionais passam um volume de trabalho, e ele pede para treinar mais. Ele ama o Vasco, não é da boca para fora. É uma pena se lesionar. Eu já falei com ele: 'Estou me vendo em você, relaxa'. O Coutinho está querendo corrigir 40 anos de problemas no Vasco da Gama sozinho", afirmou Pedrinho.