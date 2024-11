Laura Pigossi abre confronto Brasil x Argentina pela Billie Jean King Cup nesta sexta

Em sorteio realizado nesta quinta-feira, foi definido a ordem dos jogos do confronto entre Time Brasil BRB e Argentina, pelos playoffs da Billie Jean King Cup, no Ginásio do Ibirapuera. Nesta sexta-feira, para abrir o torneio a partir das 15h (de Brasília), Laura Pigossi, a tenista número 2 do Brasil e 129ª do mundo, enfrenta Solana Sierra, a número 1 da Argentina e 154ª.

"Realmente eu gosto de jogar com a torcida. É a primeira vez que vou abrir o confronto. Estou muito animada de poder representar o Brasil mais uma vez aqui no Ginásio do Ibirapuera, e muito feliz com o nosso time, a maneira como a gente vem treinando esses dias e a nossa união. Isso é o mais importante e o que faz a diferença e, com certeza, a atmosfera incrível vai ajudar muito", disse Laura, que enalteceu o apoio da torcida no Ginásio do Ibirapuera.

Na sequência, será a vez de Beatriz Haddad Maia entrar em quadra. A número 1 do Brasil e 17ª do mundo enfrenta Jazmin Ortenzi, número 2 da Argentina e 274ª.