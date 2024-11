Flamengo e Botafogo fazem 1ª final carioca do Brasileiro feminino sub-20 na história

Flamengo e Botafogo decidem nesta quinta-feira, no no Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro, a final do Campeonato Brasileiro feminino sub-20. A bola rola para o clássico a partir das 21h (de Brasília).

A competição terá uma final entre duas equipes cariocas pela primeira vez em sua história. Desde que mudou da categoria sub-18 para a sub-20, o torneio contou com apenas duas edições, ambas vencidas pelo Internacional.

O clube gaúcho, inclusive, foi uma das vítimas do Flamengo na atual edição. O Rubro-Negro passou pelo Colorado na semifinal, enquanto nas quartas de final o eliminado foi o São Paulo. A equipe carioca encerrou a primeira fase na vice-liderança do Grupo C, com 24 pontos.