Dorival afirma que Vinicius Júnior deveria ter vencido a Bola de Ouro: "Erro muito grande"

Na última temporada, Vinicius Júnior levantou novamente o troféu da Liga dos Campeões pelo Real Madrid, sendo decisivo no mata-mata, inclusive com gol na final.

O camisa 7 também foi campeão do Campeonato Espanhol pela terceira vez na carreira. No total, participou de 46 partidas, balançou as redes 26 vezes e deu 12 passes para gol.

Apesar do ótimo desempenho do brasileiro, o prêmio foi dado para o volante espanhol Rodri, que conquistou o Campeonato Inglês pelo Manchester City e foi campeão da Eurocopa, sendo eleito o melhor jogador da competição.

Sob o comando de Dorival Júnior, Vinicius Júnior entra em campo nesta quinta-feira pela Seleção Brasileira, às 18h (de Brasília), contra a Venezuela, fora de casa, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.