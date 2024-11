Corinthians tem aproveitamento de G6 desde chegada de Ramón Díaz; veja

A diretoria do Corinthians ainda não sabe se o técnico Ramón Díaz seguirá no comando do time em 2025, mas o argentino tem um aproveito de G6 no Brasileirão.

Ramón estreou na vitória por 2 a 1 sobre o Criciúma, pela 17ª rodada. De lá para cá, o Corinthians disputou 17 partidas, com oito triunfos, cinco empates e só quatro derrotas. Contando apenas as últimas 17 rodadas, a equipe ocuparia a sexta posição da tabela de classificação.

Ramón ajudou a equipe do Parque São Jorge a se recuperar no Brasileirão e se afastar da zona de rebaixamento. Mas há algumas críticas ao seu trabalho. A tendência é que a diretoria aguarde o final da competição para definir o futuro do argentino.