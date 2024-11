Com a presença de ídolos, Santos promove palestra sobre a campanha do Novembro Azul

Em apoio à campanha do Novembro Azul contra o câncer de próstata, o Santos promoveu uma palestra para funcionários do clube, nesta quarta-feira, visando ampliar a conscientização sobre o assunto e incentivar a realização de exames preventivos.

A palestra foi realizada pelo Dr. André Luiz Tomé, diretor da Sociedade Brasileira de Urologia, que compartilhou informações sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata. O encontro contou com a presença de ídolos do Peixe, como Pepe, Mengálvio, Edu, Manoel Marial, Abel Verônico e Serginho Chulapa.

Bruno Vaz/Santos FC