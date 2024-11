Barcelona só voltará a jogar no Camp Nou em fevereiro

O retorno do Barcelona ao seu estádio, o Spotify Camp Nou, só ocorrerá em fevereiro do próximo ano, no mínimo. A intenção da diretoria era ter o estádio pronto já em dezembro, porém, atrasos nas obras frustraram os planos da equipe catalã.

No dia 7 de outubro, Elena Fort, vice-presidente do Barcelona, participou de uma coletiva para explicar como estava o desenrolar das obras e a previsão de entrega do novo Camp Nou. Fort afirmou que a intenção do clube era jogar uma partida ainda esse ano, algo que não será mais possível.