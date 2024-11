Atlético-MG diz que 21 pessoas foram identificadas por confusão na Arena MRV

O Atlético-MG garante que está levando a sério a missão de punir os responsáveis pelos problemas na Arena MRV na final da Copa do Brasil contra o Flamengo. Nesta quinta-feira, o time mineiro informou que 21 pessoas envolvidas na confusão estão identificadas.

Além disso, outros nove infratores estão em processo avançado de identificação. Em comunicado oficial, o Galo esclarece que a intenção é punir essas pessoas tanto criminalmente, nas leis brasileiras, como administrativamente no clube.

No segundo tempo do jogo contra o Flamengo e ao fim da partida, torcedores arremessaram bombas e objetos no campo, além de tentarem uma invasão. Em função disso, a Arena MRV está interditada pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva).