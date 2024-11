Dorival lamenta lesões na Seleção e cita dificuldades na preparação para jogos

Nesta quinta-feira, o Brasil encara a Venezuela pelas Eliminatórias Sul-Americanas. A Seleção não poderá contar com Rodrygo e Éder Militão, atletas do Real Madrid que inicialmente haviam sido chamados, mas que foram cortados por lesões. O técnico Dorival Júnior lamentou as ausências de jogadores nos últimos meses por conta de problemas físicos.

"Tivemos estas situações nos últimos tempos (lesões de atletas da Seleção). Tivemos o Pedro, o Bremer, Militão, até o Neymar (se machucou) de novo. Faz parte do nosso trabalho e sabemos que não é fácil. Isso faz com que o jogador fique com mais resiliência. Não desejamos isso para ninguém", lamentou o treinador.