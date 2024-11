Corinthians trabalha com possível saída de Yuri Alberto na próxima janela; veja detalhes

Por mais que o presidente Augusto Melo diga publicamente que conta com Yuri Alberto para 2025, o Corinthians trabalha com a possível saída do atacante. Valorizado pela sua ótima temporada, a tendência é que o camisa 9 receba propostas vantajosas de grandes mercados, como da Premier League.

O estafe do jogador trata como certa a chegada de propostas por Yuri, que vive a melhor temporada da carreira. O Corinthians está protegido pelo longo vínculo do atleta (até final de 2027), mas entende que pode não ter o mesmo sucesso ao tentar segurar o atacante, que expôs publicamente que teve vontade de ser transferido no meio do ano, quando recebeu proposta do Southampton.

Assim, o Timão trabalha internamente para ter uma "carta na manga" no período de contratações. Como a Gazeta Esportiva trouxe recentemente, além de Memphis Depay, o clube quer mais um reforço midiátco com o suporte da patrocinadora Esportes da Sorte. O atacante Róger Guedes, por exemplo, é observado com carinho, mas a negociação é considerada muito difícil por conta do alto salário que o atleta recebe no Al-Rayyan, do Catar.