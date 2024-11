Cinco brasileiros avançam às oitavas de simples do Brasil Tennis Classic

Cinco brasileiros seguem vivos no Brasil Tennis Classic, ITF M25 que acontece no Paineiras do Morumby até o próximo domingo 17/11. A entrada é gratuita. O evento distribui premiação total de US$ 25 mil (R$ 145.182,47, na cotação atual) e dá 25 pontos ao campeão.

João Lucas Reis começou bem a partida contra o argentino que passou o qualifying Julian Cundom ao abrir 3/1, mas se enrolou na sequência e perdeu o primeiro set por 6/4. A partir do segundo, voltou a dominar a partida e venceu 6/0 e 6/2: "Fiquei feliz com essa vitória e espero voltar melhor nas oitavas de final", disse Reis.

Seu adversário em busca de vaga nas quartas de final será Eduardo Ribeiro, que também precisou de três sets para superar Juan Estevez(ARG) 6/4 1/6 6/4.