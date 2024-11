Veja quais são os jovens da base que serão promovidos ao elenco principal do Palmeiras em 2025

Benedetti é um zagueiro de 18 anos e 1,97m de altura. O atleta chama atenção por ser canhoto, característica esta que Abel Ferreira busca há tempos para o elenco do Palmeiras.

O defensor já foi relacionado, mas nunca atuou pelo time principal. Ele soma 37 partidas pela categoria sub-20 neste ano, 35 como titular, com dez gols marcados.

Já Figueiredo é uma promessa do time para o meio-campo, mas vem de uma grave contusão no joelho esquerdo, que o submeteu a uma cirurgia. Mesmo após um ano parado, ele agradou Abel nos treinos e foi para o banco em partidas da equipe principal, porém, assim como Benedetti, não entrou em campo. Ele jogou apenas seis vezes pelo sub-20 na temporada 2024.

Thalys, de 19 anos, é um dos artilheiros da base alviverde. O atacante detém nada mais nada menos do que 31 gols ao longo de 43 compromissos disputados neste ano.

Luighi, por sua vez, é o mais experiente do quarteto. O atacante de 18 anos é um dos destaques na base e já defendeu a equipe principal três vezes, inclusive com um gol marcado no empate por 1 a 1 com o Flamengo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.