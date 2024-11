Seleção Brasileira tem jogos decisivos para encostar na liderança das Eliminatórias Sul-Americanas

Venezuela e Uruguai serão os adversários da Seleção Brasileira nas próximas duas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas. Os jogos são decisivos para a equipe de Dorival Júnior, que busca não só se manter nas primeiras posições, como também lutar pela liderança da competição.

Após as vitórias contra Peru e Chile no mês de outubro, a Seleção deu um salto para a quarta posição, com 16 pontos, mesma pontuação do Uruguai, terceiro colocado. Assim, o duelo contra a celeste é de suma importância para o Brasil conseguir encostar na líder Argentina.