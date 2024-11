São Paulo busca resgatar sucesso da última Data Fifa e mira outra sequência positiva

Em um cenário em que o São Paulo vence e o Cruzeiro e o Bahia ao menos empatem na próxima rodada, o Tricolor alcança os 60 pontos no Campeonato Brasileiro e não poderia mais ser alcançado pelas outras duas equipes.

O clube paulista aparece na sexta colocação do Brasileirão, com 57 pontos conquistados. O Cruzeiro é o sétimo com 47 unidades e o Bahia, oitavo, tem 46.

Por causa da Data Fifa, a partida entre RB Bragantino e São Paulo será disputada apenas no dia 20 de novembro, às 16h30 (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid.

As rodadas finais do São Paulo nessa edição de Brasileirão são contra Atlético-MG (C), Grêmio (F), Juventude (C) e Botafogo (F).