Além do título, Botafogo busca terceira melhor campanha da história do Brasileirão

Para garantir a terceira melhor campanha da história do Brasileiro, o Botafogo teria que fazer mais pontos que o Corinthians de 2015 e que o Palmeiras de 2022, ambos com 81 pontos conquistados. Dessa forma, o Glorioso teria que vencer seus cinco jogos restantes para ultrapassar as equipes paulistas.

Já se somar quatro vitórias e um empate, o clube carioca empataria com os paulistas na pontuação e sua posição no ranking dependeria do saldo de gols.

Por conta da pausa para a Data Fifa de novembro, o Botafogo volta a campo somente no próximo dia 20 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília), contra o Atlético-MG, na Arena MRV, pela 34ª rodada do Brasileirão.