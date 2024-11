Atlético-MG é denunciado por Procuradoria; e Arena MRV pode ser interditada

A Procuradoria ainda destacou diversas invasões de campo: um torcedor invadiu o gramado após o gol do Flamengo, enquanto outros tentaram invadir o campo ao final do jogo, momentos antes da cerimônia de premiação.

Com base nos artigos 211 e 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), a denúncia acusa o Atlético-MG de falhar em manter a segurança do local e de não adotar medidas para prevenir e reprimir a desordem.

A pena para as infrações inclui multas que variam entre R$ 100 e R$ 100 mil, além da possibilidade de interdição do estádio até que as exigências de segurança sejam cumpridas. O pedido de interdição será analisado e despachado pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Luís Otávio Veríssimo.