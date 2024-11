Gabigol evita cravar futuro, mas tem conversas avançadas com o Cruzeiro

Passado o título da Copa do Brasil conquistado pelo Flamengo, Gabigol admitiu que não permanecerá no clube em 2025. O atacante preferiu não cravar seu próximo destino, mas possui conversas avançadas com o Cruzeiro, conforme apurou a Gazeta Esportiva.

Ao longo de 2024, pelo fato de seu contrato com o Flamengo estar chegando ao fim, Gabigol teve seu nome vinculado a alguns clubes do futebol brasileiro, entre eles o Corinthians. O próprio presidente do Timão, Augusto Melo, não escondia o desejo de contar com o jogador, que chegou a ter uma foto vazada vestindo a camisa alvinegra, mas as negociações não foram para frente.

Gabigol sempre priorizou sua permanência no Flamengo, porém, não conseguindo render o que já rendeu em outras temporadas, acabou não recendo uma proposta de renovação que o agradasse. A relação ruim com o técnico Tite também pesou para que ele não conseguisse retomar sua melhor versão.