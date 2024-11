Gabriel Martinelli marca, mas Arsenal cede empate ao Chelsea pelo Inglês

O Arsenal respondeu três minutos depois. Após um belo chute de Bukayo Saka ser bloqueado, a bola sobrou para Gabriel Martinelli, que saiu na cara do gol e finalizou forte, mas Robert Sanchéz fez grande defesa.

Aos 31, a lei do ex deu as caras em Stamford Bridge. Kai Havertz, ex-Arsenal, saiu cara a cara com Robert Sanchéz e marcou, entretanto, o alemão estava impedido e o gol foi invalidado.

Segundo tempo

Com sete minutos do segundo tempo, o Chelsea chegou com perigo. Depois de uma bola alçada na área por Madueke, Fofana ganhou de Saliba e finalizou contra o gol de David Raya.

Eis que apareceu a estrela de Gabriel Martinelli. Aos 14 minutos, após grande levantamento de Martin Odegaard, o brasileiro apareceu sozinho e finalizou de direita no canto do goleiro Robert Sanchéz para abrir o placar.

Entretanto, aos 24, o Chelsea chegou ao empate. Enzo Fernández encontrou Pedro Neto na entrada da área. O português soltou uma bomba de canhota e empatou o jogo em Stamford Bridge.