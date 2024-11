Coritiba x Santos: veja onde assistir ao duelo pela 36ª rodada da Série B

Último treino antes da viagem para Curitiba. Vamos, Peixão! ???? pic.twitter.com/S8r6oRImAH

O Santos precisa de uma simples vitória para garantir o acesso à Série A. O Peixe é o líder da Segunda Divisão, com 65 pontos, oito a mais que o Ceará, quinto colocado. Como restam três rodadas para o fim do torneio, apenas nove pontos estão em disputa.

Os comandados de Fábio Carille buscam vencer quatro jogos seguidos pela primeira vez em 2024. Na última rodada, o Alvinegro Praiano derrotou o Vila Nova por 3 a 0.

Do outro lado, o Coritiba não possui mais altas pretensões na Série B. A nove pontos de distância do G4, a equipe ocupa a 10ª posição, com 50, e só um milagre a classificaria para a Série A. O Coxa também não tem mais chances de cair para a Terceira Divisão, já que está 12 pontos na frente da Ponte Preta, primeiro time dentro do Z4.