Jeffinho volta a ser relacionado pelo Botafogo após seis meses

O Botafogo divulgou no início da tarde deste sábado os jogadores relacionados para a partida que começa logo mais, às 16h30 (de Brasília), contra o Cuiabá. A grande novidade na lista é o atacante Jeffinho, que volta a ser relacionado após seis meses.

A última partida de Jeffinho pelo Botafogo aconteceu no dia 16 de maio, quando entrou na partida diante do Universitário, do Peru, pela Libertadores e marcou o gol que garantiu a vitória dos cariocas pro 1 a 0. Desde então, ele vinha se recuperando de complicações na coxa.

Assim, o Botafogo vai com praticamente todos jogadores à disposição para a partida contra o Criciúma. O único desfalque é o lateral-direito Rafael, que se machucou e não joga desde abril. O Glorioso não tem jogadores suspensos.