Igor Jesus lamenta falta de eficácia empate do Botafogo contra o Cuiabá

O Botafogo atacou praticamente do início ao fim, mas ficou no 0 a 0 com o Cuiabá, neste sábado, no Estádio Nilton Santos, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Igor Jesus analisou o duelo e lamentou a falta de eficácia da equipe.

"Jogo como esse é muito difícil, em que o adversário marca lá atrás. Mas fizemos o nosso melhor, atacamos do início ao fim, mas infelizmente não conseguimos marcar. Mas continuamos em primeiro, temos quatro pontos de vantagem. É continuar trabalhando para que no final as coisas aconteçam da melhor forma", declarou Igor Jesus.

O Botafogo encontrou dificuldade na maior parte do primeiro tempo. Contudo, a pressão na reta final da 1ª etapa quase deu certo. Almada obrigou Walter a fazer grande defesa e depois Marlon Freitas acertou a trave.