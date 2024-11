Palmeiras bate o Grêmio com gol de Estêvão e volta a vencer no Brasileirão após dois jogos

O Palmeiras só volta a campo após a data Fifa, no dia 20 de novembro, quando enfrenta o Bahia, pela 34ª rodada. A bola rola às 20 horas (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). Enquanto o Grêmio duela com o Juventude, no mesmo dia, às 19 horas, na Arena do Grêmio, no Rio Grande do Sul (RS).

O jogo

O Palmeiras começou o jogo tendo mais posse de bola e tentando encontrar espaços para avançar contra a defesa do Grêmio. A primeira finalização a gol veio dos pés de Rony, que ficou com a sobra na entrada da área e bateu firme. A bola desviou na cabeça de Rodrygo Ely e foi para fora. Aos cinco minutos, Felipe Anderson cobrou falta pela esquerda, avançou até a entrada da área e bateu com efeito. Marchesín buscou na segunda trave e mandou para escanteio. Em seguida, Veiga levantou a bola na área e Gustavo Gómez cabeceou com perigo, fazendo o goleiro gremista fazer nova defesa.

O Grêmio assustou a defesa palmeirense por volta doas 14 minutos. Aravena acionou Villasanti, que teve liberdade de finalizar a gol de dentro da área, mas parou em boa defesa de Weverton. A resposta palmeirense veio logo em seguida, Caio Paulista recebeu de Felipe Anderson, bateu cruzado e viu a zaga desviar. Aos 34, o Palmeiras chegou a abrir o placar com Mauricio depois de diversas rebatidas, mas o lance foi anulado por impedimento. Nos acréscimos, o camisa 18 recebeu de Felipe Anderson e quase marcou. Marchesín, porém, fez boa defesa.

De volta do intervalo, Felipe Anderson ficou com a sobra na entrada da área e bateu para defesa do goleiro gremistas. O Verdão levou perigo aos cinco minutos. Estêvão deixou com Mauricio e o camisa 18 bateu de longe e viu Marchesín espalmar. Pouco depois, os donos da casa chegaram mais uma vez, com Felipe Anderson, que cruzou na área e viu Reinaldo interceptar. Aos 11, Raphael Veiga arriscou um cabeceio e mandou por cima da meta adversária.

Três minutos depois, o Grêmio saiu vem em contra-ataque com Soteldo. área ele acionou o Edenilson, que tentou e foi bloqueado. Aos 18, depois de cobrança de escanteio, Flaco passou para Veiga, que finalizou de dentro da área e mandou perto da trave de Marchesín. O Palmeiras seguiu em cima. Gómez ficou com a sobra depois de cruzamento na área, na cara do goleiro e bateu para fora. Aos 24, Estêvão recebeu na entrada da área e bateu na trave.