Fortaleza x Vasco: veja onde assistir e prováveis escalações da partida pelo Brasileirão

Após ser presa fácil diante do líder Botafogo na última terça-feira, o Vasco da Gama vai buscar a recuperação no Campeonato Brasileiro. Pela 33ª rodada, o Cruzmaltino terá outra pedreira e duelará contra o Fortaleza, na Arena Castelão. O embate em Fortaleza (CE) está marcado para as 19 horas (de Brasília) deste sábado.

Onde assistir: O confronto terá transmissão exclusiva do Premiere, no pay-per-view.

A equipe cearense, que aparece na terceira posição na tabela da competição com 60 pontos, está de olho na vice-liderança, hoje nas mãos do Palmeiras, que tem apenas um ponto a mais. E para alcançar o Verdão, o Fortaleza conta com bom retrospecto diante de sua torcida, já que é o melhor mandante do Brasileiro, com 83% de aproveitamento.