Destaque do Botafogo, Luiz Henrique é eleito o melhor jogador do mês de outubro do Campeonato Brasileiro

Destaque do Botafogo, Luiz Henrique foi eleito o melhor jogador do mês de outubro do Campeonato Brasileiro, nesta sexta-feira. O atacante foi titular nos três jogos que o Glorioso disputou nesse período, com duas vitórias e um empate.

Em outubro, o Botafogo venceu o Athletico-PR (1 a 0), empatou com o Criciúma (1 a 1) e derrotou o RB Bragantino (1 a 0). Apesar da invencibilidade da equipe carioca no mês, Luiz Henrique não marcou gols ou deu assistências nesses jogos.

Ao todo, no Brasileirão, o atacante tem sete gols e três assistências em 30 partidas.