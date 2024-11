Vasco se prepara para decisões na base; veja calendário

Os times de base do Vasco da Gama terão um final de semana recheado de decisões. As equipes sub-15 e sub-17 entram em campo por fases decisivas do Campeonato Carioca, enquanto o sub-23 inicia sua caminhada no mata-mata do Campeonato Brasileiro de Aspirantes.

Os primeiros a entrarem em campo serão os mais novos. Neste sábado, no duelo de volta da semifinal, o sub-15 do Vasco briga por uma vaga na decisão do Carioca contra o Fluminense. A bola rola às 9h (de Brasília), no Estádio Marcelo Vieira, no CT do Flu.

Os jovens do sub-15 vascaíno precisarão buscar a virada se quiserem alcançar a final do Estadual. Na partida de ida, com mando do Cruzmaltino, o Fluminense saiu vitorioso por 2 a 1. Assim, o Vasco terá que vencer por dois ou mais gols para ir à decisão.