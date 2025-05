Barcelona reúne milhares de torcedores em desfile para festejar o título espanhol

Depois de amargar uma temporada sem conquistas, o Barcelona deu a volta por cima e reuniu milhares de torcedores nas ruas da capital da Catalunha, nesta sexta-feira, para acompanhar o ônibus aberto com a delegação da equipe e as três taças conquistadas ao longo da atual temporada: a Supercopa da Espanha, a Copa do Rei e o Campeonato Espanhol.

O título nacional foi confirmado na quinta-feira, com a vitória por 2 a 0 no clássico catalão com o Espanyol, faltando duas rodadas para o encerramento da competição. Além de levar a melhor sobre o Real Madrid na disputa, o conjunto azul e grená encerra a temporada com quatro triunfos em quatro jogos contra o maior rival, incluindo as finais da Supercopa e da Copa do Rei.

À exceção de Ferrán Torres, que se recupera no hospital de uma cirurgia de apendicite, todo o elenco do Barcelona marcou presença na festa. Os jogadores, o técnico Hansi Flick, o presidente Joan Laporta e o Gato, mascote do clube, subiram no ônibus no estádio Camp Nou, que tem obras avançadas para voltar a receber jogos da equipe, para percorrer o trajeto até o Arco do Triunfo, um dos principais monumentos da cidade, próximo ao estádio Olímpico Lluís Companys. À frente do veículo, a inscrição "Campeões: nosso estilo, nosso legado", em catalão, anunciava a retomada do rumo.