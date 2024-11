Tottenham é derrotado pelo Galatasaray e perde a liderança da Liga Europa

O Tottenham visitou o Galatasaray, da Turquia, nesta quinta-feira, pela quarta rodada da Liga Europa. No Rams Park, o time da casa venceu por 3 a 2, com gols de Victor Osimhen (2) e Yunus Akgun. Os visitantes descontaram com Will Lankshear e Dominic Solanke.

Com o resultado, o Tottenham permanece com nove pontos, perde a liderança e cai para a quinta posição. Essa foi a primeira derrota da equipe inglesa na competição. Por outro lado, o Galatasaray vai aos dez pontos e assume, provisoriamente, a ponta da tabela.

O Tottenham volta a campo neste domingo, às 11 horas (de Brasília), quando recebe o Ipswich Town, pela 11ª rodada do Campeonato Inglês. Já o Galatasaray encara o Samsunspor também no domingo, às 10 horas, pela 12ª rodada do Campeonato Turco, no Rams Park.