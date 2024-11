Internacional x Fluminense: veja as prováveis escalações e onde assistir ao duelo do Brasileirão

Jhon Arias, o Colombiano Mais Amado do Brasil, foi convocado para defender sua seleção em mais duas rodadas das Eliminatórias da Copa!

O Tricolor soma 37 pontos, apenas três a mais que a área da degola, aberta pelo Athletico-PR, após empate por 2 a 2 com o Grêmio, no Maracanã. Neste jogo, o técnico Mano Menezes se irritou com a postura do lateral esquerdo Marcelo e a diretoria achou por bem rescindir o contrato do defensor.

Para agravar o grau de dificuldade do jogo para o Fluminense, o Internacional chega embalado por uma invencibilidade de 13 jogos. O time gaúcho venceu o Criciúma em casa por 2 a 0 em casa e, com 56 pontos, defende a entrada no G4, a zona de classificação direta para a Libertadores.