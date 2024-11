Com lesão de André Ramalho, veja alternativas do Corinthians para jogo contra o Vitória

Outra saída para Ramón e Emiliano é promover garotos da base, pensando em opções no banco de reservas. O zagueiro Renato, com rodagem no sub-20 e uma pequena bagagem de profissional, é o principal cotado para aparecer entre os relacionados.

Uma alternativa menos usual é utilizar o volante Raniele na função, em faixa mais recuada. O camisa 14 é zagueiro de origem, mas há anos vem atuando na proteção do meio-campo.

O jogo contra o Vitória é importante para o Corinthians pensando não só em luta contra o rebaixamento, mas em vaga para competições continentais. As equipes estão empatadas com 38 pontos, mas o Leão está uma posição à frente pelo número de vitórias.

A bola rola entre Vitória e Corinthians no próximo sábado, às 16h30 (de Brasília), no Barradão.