Ministério do Esporte se manifesta sobre investigações contra Bruno Henrique

O Ministério do Esporte também se manifestou em relação às investigações envolvendo o jogador Bruno Henrique, do Flamengo, e um possível envolvimento na manipulação de resultados em apostas esportivas. Uma operação da Polícia Federal nesta terça-feira cumpriu 12 mandados de busca e apreensão nas cidades do Rio de Janeiro/RJ, Belo Horizonte/MG, Vespasiano/MG, Lagoa Santa/MG e Ribeirão das Neves/MG.

"O Ministério do Esporte acompanha e apoia as recentes investigações envolvendo o atleta Bruno Henrique e reforça seu compromisso com a integridade e transparência no esporte brasileiro. Ações que comprometem a ética esportiva são crimes inaceitáveis e devem ser apuradas com o máximo rigor, em respeito ao público, aos atletas e à credibilidade do esporte", destacou a nota.