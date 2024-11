Barcelona divulga relacionados para duelo pela Liga dos Campeões

Nesta terça-feira, o Barcelona definiu os 22 jogadores relacionados para a partida contra o Estrela Vermelha, válida pela quarta rodada da Liga dos Campeões. O duelo no Rajko Mitic Stadium, na Sérvia, está marcado para iniciar às 17h (de Brasília) desta quarta-feira.

Sem muitas movimentações no departamento médico do clube, o treinador Hansi Flick repetiu a lista da última partida do Barcelona, o clássico contra o Espanyol. Dessa forma, os lesionados Eric Garcia, Ferran Torres, Araujo, Christensen, Bernal e Ter Stegen seguem fora.

Por outro lado, o Barcelona terá seus três principais jogadores da temporada à disposição: Lewandowski, Raphinha e Lamine Yamal. Outros nomes importantes do elenco, Gavi, Pedri, Koundé, De Jong e Dani Olmo também fazem parte dos relacionados.