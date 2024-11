André Ramalho sofre lesão na coxa durante dérbi e vira desfalque no Corinthians

A contusão de Ramalho preocupa, já que o Corinthians recentemente perdeu o zagueiro Cacá por causa de uma pancada no jogo contra o Cuiabá. Para o duelo diante do Vitória, no próximo sábado, a comissão técnica terá de voltar a relacionar o zagueiro Caetano ou promover jovens da base pensando em opções no banco de reservas. Neste momento, dos defensores mais utilizados, apenas Félix Torres e Gustavo Henrique estão saudáveis.

André Ramalho possui 23 jogos (19 como titular) com a camisa do Corinthians, com um gol marcado. O defensor foi contratado na última janela de transferências e desde então vinha sendo titular absoluto na equipe comandada por Ramón Díaz.