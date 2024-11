Após vitória do Corinthians no Derby, Ramón fala sobre pressão externa: "Nunca perdemos a tranquilidade"

"Foi uma partida disputada, linda para a torcida. O rival é uma grande equipe, por isso conseguiram tantas coisas importantes. Todo jogador que entrou deu o máximo, estamos muito contentes com o triunfo", disse o treinador.

Em um primeiro tempo de chances criadas dos dois lados, o Corinthians foi mais eficiente e abriu o placar com Rodrigo Garro, em chute de fora da área. Na segunda etapa, com o Palmeiras exposto pela necessidade do resultado, o Timão ampliou com Yuri Alberto e sacramentou o triunfo no Derby.

Com a vitória, o Corinthians subiu para a 13ª posição do Brasileirão, com 38 pontos, quatro de vantagem em relação ao Athletico-PR, que abre o Z4. Já o vice-líder Palmeiras estacionou nos 61 pontos, três a menos em relação ao Botafogo, que encara o Vasco na rodada.

O Corinthians volta a entrar em campo neste sábado, quando visita o Vitória, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.