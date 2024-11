Thiago Motta valoriza vitória da Juventus no Italiano

FT |?| Vittoria e 3?? punti conquistati a Udine ?????

A equipe da Juventus, que não vencia havia duas semanas, teve uma atuação sólida. A Velha Senhora saiu à frente do placar ainda na etapa inicial e teve calma para ampliar e administrar o resultado.

Com a Juventus subindo provisoriamente do sétimo ao terceiro lugar na tabela, com 21 pontos conquistados, o time comandado por Thiago Motta já se prepara para o próximo desafio, desta vez pela Liga dos Campeões, contra o Lille, na terça-feira, às 17h (de Brasília).

Paulo Fonseca celebra triunfo do Milan