Guilherme celebra ano artilheiro pelo Santos e valoriza união do elenco: "Grupo fantástico"

"Grato a Deus por mais um gol. Fico feliz pelos números, mas isso não seria possível sem o trabalho de toda a comissão, que me deu muita confiança e moral durante o ano todo. O grupo foi falado muito bem pelo professor Fábio [Carille] e pelo Marcelo [Fernandes]. Um grupo fantástico. Tenho certeza que, depois desses três jogos que ainda faltam, vou poder falar de boca cheia para os meus amigos nas minhas férias que trabalhei com um grupo maravilhoso. Digo isso porque não sei se será esse grupo no ano que vem. Um grupo de homens, de caráter. Não foi só o Santos que nos escolheu, nós também escolhemos o Santos. Inúmeros jogadores tinham outras oportunidades, mas escolheram vir para cá, assim como eu. E que bom que eu vim para cá. Hoje posse falar de boca cheia: parabéns a esses caras, para a torcida que esteve do nosso lado. Nada seria possível se não fosse a gente quietinho, fechado desde o começo. É por isso que estamos aonde estamos hoje", disse o atacante.

"A partir do momento que você se preocupa com o seu trabalho e esquece o que está sendo falado do lado de fora, a chance de dar certo aumenta. Foi assim o ano todo, ninguém esperava que iríamos chegar à final do Paulista. E chegamos com muito mérito, por muito pouco não fomos campeões. E estamos subindo com muito mérito, sem ficar rebatendo aquilo que foi falado. Não estou dizendo se estavam certos ou não, não é nem o meu dever. O Guilherme foi contratado para treinar e jogar. Foi o que fiz durante o ano", acrescentou.

Guilherme disse que o alto número de gols o fez virar inspiração para as crianças santistas. Ele, inclusive, contou um episódio em que foi abordado pela 'molecada' na praia e empinou pipa com eles. O jogador agradeceu aos torcedores de modo geral pelo carinho.

"Mais uma grande temporada do Guilherme. Não sei se a melhor, mas é mais uma grande temporada, em um grande clube. Fico feliz, porque não é um clube qualquer. É um clube de uma torcida imensa. Saio pouco na rua, mas as poucas vezes que saio com a minha esposa e meus filhos, recebo muito carinho da torcida do Santos. Esses dias atrás eu me dei ao luxo de ir para a praia no fim da tarde e foi muito top. Fiquei com receio que alguém falar alguma coisa para mim e foi totalmente ao contrário. Teve alguns que encostaram e vieram soltar pipa comigo. Isso é fantástico. Brinco com a minha esposa, que soltar pipa é terapia para mim. Era muito difícil dar errado, pelo carinho que tenho com esses caras. A criançada, onde passa, me trata com muito carinho. Tento contribuir. Estou muito contente pelo ano", comentou.

Atualmente no Santos, o atacante viveu de perto o capítulo mais triste da história do clube. Ele atuava pelo Fortaleza no fatídico dia 6 de dezembro de 2023, quando o Peixe foi rebaixado à Segunda Divisão pela primeira vez.

Agora, vivendo o outro lado da moeda, Guilherme revelou emoção por ajudar a deixar o time perto da volta à Série A do Brasileirão.